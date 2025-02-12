احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XAV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XAV.

سعر Xave (XAV) المباشر لليوم هو USD 0.0020405 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XAV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xave الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.31 - تغيير سعر Xave خلال اليوم هو -1.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Xave (XAV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xave مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xave مقابل USD هو $ -0.0007104429 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xave مقابل USD هو $ -0.0010507234 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xave مقابل USD هو $ -0.0000450607271448237 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.73% 30 يوم $ -0.0007104429 -34.81% 60 يوم $ -0.0010507234 -51.49% 90 يوم $ -0.0000450607271448237 -2.16%

تحليل سعر Xave (XAV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0020286$ 0.0020286 $ 0.0020286 24 ساعة مرتفع $ 0.00217393$ 0.00217393 $ 0.00217393 عالية طوال الوقت $ 0.415835$ 0.415835 $ 0.415835 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) -0.49%

معلومات سوق Xave (XAV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: