سعر Xave (XAV)
سعر Xave (XAV) المباشر لليوم هو USD 0.0020405. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XAV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xave الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.31
- تغيير سعر Xave خلال اليوم هو -1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Xave مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xave مقابل USD هو $ -0.0007104429 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xave مقابل USD هو $ -0.0010507234 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xave مقابل USD هو $ -0.0000450607271448237 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.73%
|30 يوم
|$ -0.0007104429
|-34.81%
|60 يوم
|$ -0.0010507234
|-51.49%
|90 يوم
|$ -0.0000450607271448237
|-2.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xave: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-1.73%
-0.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xave Finance (pronounced “Save Finance”) allows financial services companies (“fintechs”) to leverage DeFi for real time remittance transfers and high yield consumer savings. Xave does this in a capital efficient way by building an FX accurate AMM and stablecoin lending market that shares liquidity with the Balancer V2 Vault.
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