توكنوميكس Xandeum (XAND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Xandeum (XAND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Xandeum (XAND) Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. الموقع الرسمي: https://www.xandeum.network/ الوثيقة البيضاء: https://docs.xandeum.network/ اشتر XAND الآن!

توكنوميكس Xandeum (XAND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Xandeum (XAND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.98M $ 6.98M $ 6.98M إجمالي العرض: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B العرض المتداول: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.88M $ 20.88M $ 20.88M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01842785 $ 0.01842785 $ 0.01842785 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0022804 $ 0.0022804 $ 0.0022804 السعر الحالي: $ 0.00516196 $ 0.00516196 $ 0.00516196 معرفة المزيد عن سعر Xandeum (XAND)

توكنوميكس Xandeum (XAND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Xandeum (XAND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XAND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XAND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XAND، استكشف السعر المباشر لتوكن XAND!

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