سعر Xahau (XAH)
سعر Xahau (XAH) المباشر لليوم هو USD 0.072639. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XAH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xahau الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.10K
- تغيير سعر Xahau خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Xahau مقابل USD هو $ -0.00066865172970652 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xahau مقابل USD هو $ -0.0110511013 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xahau مقابل USD هو $ -0.0219919584 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xahau مقابل USD هو $ +0.02190510643679433 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00066865172970652
|-0.91%
|30 يوم
|$ -0.0110511013
|-15.21%
|60 يوم
|$ -0.0219919584
|-30.27%
|90 يوم
|$ +0.02190510643679433
|+43.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xahau: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-0.91%
-6.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xahau is a smart contract sidechain to the XRPL ecosystem, introducing "Hooks" to enable smart contract functionality on the XRPL. These Hooks are small pieces of code that live in Xahau accounts and check transactions against specified rules that Hooks set. This makes it possible for transactions to be executed safely and automatically. Xahau XRP (XAH) is the currency of the network. It is a utility token to purchase network services. Like the XRPL, transactions on Xahau incur a fee or reserve that is charged in Xahau XRP to protect the Ledger against spam and bloat. In Xahau, transaction fees are calculated dynamically based on how complicated Hook transactions are. This is because smart contract transactions require more computing power than regular XRPL transactions. The native token, XAH, acts as "network gas" when executing smart contracts, providing the necessary computational resources to ensure smooth contract execution. Xahau's governance is managed through the Genesis Hook Governance Game, a decentralized mechanism overseeing the emission and management of Xahau XRP (XAH), rewarding active network participants, and ensuring a sustainable ecosystem. Xahau (XAH) extends the XRPL ecosystem's functionalities by integrating smart contract capabilities through Hooks, offering a platform for developers to build and interact with smart contracts while maintaining the security and efficiency inherent to the XRPL.
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