سعر XActRewards (XACT)
سعر XActRewards (XACT) المباشر لليوم هو USD 0.00305701. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XACT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XActRewards الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.52K
- تغيير سعر XActRewards خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XActRewards مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XActRewards مقابل USD هو $ -0.0000119021 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XActRewards مقابل USD هو $ -0.0019449657 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XActRewards مقابل USD هو $ -0.006859292039198863 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.12%
|30 يوم
|$ -0.0000119021
|-0.38%
|60 يوم
|$ -0.0019449657
|-63.62%
|90 يوم
|$ -0.006859292039198863
|-69.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XActRewards: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-0.12%
-0.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XActRewards platform, utilizing the cutting edge technology, offers XAct tokens, a digital asset that can be used for participating in the loyalty rewards program which aims to transform the way businesses and customers interact. XActRewards is a game-changer for the rewards and incentives industry. By combining the security and decentralization of blockchain technology with traditional cashback systems, XActRewards offers a solution that is both innovative and practical, setting a new standard for the future of rewards and incentives
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