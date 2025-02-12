سعر X7R (X7R)
سعر X7R (X7R) المباشر لليوم هو USD 0.00200852. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر X7R مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق X7R الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 595.10
- تغيير سعر X7R خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر X7R مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر X7R مقابل USD هو $ -0.0010487214 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر X7R مقابل USD هو $ -0.0013220134 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر X7R مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0010487214
|-52.21%
|60 يوم
|$ -0.0013220134
|-65.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر X7R: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-15.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
X7 is designed to address the needs of four major quadrants within decentralized finance. The symbiotic nature of each segment in the X7 Finance ecosystem provides fluid insurance for lenders and mutual funding for all other market participants. X7R is the reward/benefit token of the X7 ecosystem and X7's original launched token (X7m105). This token is a long-term should be seen as a long-term investment as a percentage of all transaction fees are used to buy and burn tokens, reducing total supply of available tokens, while increasing the liquidity.
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