سعر X7DAO (X7DAO)
سعر X7DAO (X7DAO) المباشر لليوم هو USD 0.00102569. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر X7DAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق X7DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 303.32
- تغيير سعر X7DAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر X7DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر X7DAO مقابل USD هو $ -0.0004086833 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر X7DAO مقابل USD هو $ -0.0006612418 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر X7DAO مقابل USD هو $ -0.001161207363050338 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004086833
|-39.84%
|60 يوم
|$ -0.0006612418
|-64.46%
|90 يوم
|$ -0.001161207363050338
|-53.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر X7DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+18.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
X7 is designed to address the needs of four major quadrants within decentralized finance. The symbiotic nature of each segment in the X7 Finance ecosystem provides fluid insurance for lenders and mutual funding for all other market participants. X7DAO is the governance token of the X7 ecosystem. Holders of X7DAO tokens will be able to vote on fee rates, loan terms, funding terms, tradable token tax terms, distribution of capital flows and any additional settings on and off chain. This includes the establishment of committees and other foundational efforts off chain.
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