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سعر X7DAO (X7DAO) المباشر لليوم هو USD 0.00102569 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر X7DAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق X7DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 303.32 - تغيير سعر X7DAO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر X7DAO (X7DAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر X7DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر X7DAO مقابل USD هو $ -0.0004086833 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر X7DAO مقابل USD هو $ -0.0006612418 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر X7DAO مقابل USD هو $ -0.001161207363050338 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0004086833 -39.84% 60 يوم $ -0.0006612418 -64.46% 90 يوم $ -0.001161207363050338 -53.09%

تحليل سعر X7DAO (X7DAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر X7DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03487379$ 0.03487379 $ 0.03487379 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +18.74%

معلومات سوق X7DAO (X7DAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: