سعر x402jobs اليوم

السعر المباشر لمشروع x402jobs (JOBS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JOBS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JOBS.

يحتل x402jobs حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,530.98، مع عرض متداول قدره 999.98M JOBS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JOBS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00372834، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JOBS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق x402jobs (JOBS)

القيمة السوقية $ 15.53K$ 15.53K $ 15.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.53K$ 15.53K $ 15.53K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,981,021.796168 999,981,021.796168 999,981,021.796168

القيمة السوقية الحالية لـ x402jobs هي $ 15.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JOBS يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999981021.796168. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.53K.