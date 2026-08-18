سعر x1xhlol اليوم

السعر المباشر لمشروع x1xhlol (X1XHLOL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل X1XHLOL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل X1XHLOL.

يحتل x1xhlol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,088، مع عرض متداول قدره 999.80M X1XHLOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول X1XHLOL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00329473، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك X1XHLOL بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-35.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق x1xhlol (X1XHLOL)

القيمة السوقية $ 28.09K$ 28.09K $ 28.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.09K$ 28.09K $ 28.09K إمداد دورة التداول 999.80M 999.80M 999.80M إجمالي العرض 999,795,251.0588661 999,795,251.0588661 999,795,251.0588661

القيمة السوقية الحالية لـ x1xhlol هي $ 28.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ X1XHLOL يبلغ 999.80M، مع إجمالي عرض 999795251.0588661. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.09K.