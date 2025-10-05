معلومات سعر X Trade AI (XTRADE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +12.74% تغير السعر (7 أيام) +12.74%

سعر X Trade AI (XTRADE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XTRADE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXTRADE على الإطلاق هو $ 0.00893922، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XTRADE -- على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +12.74% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق X Trade AI (XTRADE)

القيمة السوقية $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K إمداد دورة التداول 999.72M 999.72M 999.72M إجمالي العرض 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

القيمة السوقية الحالية لـ X Trade AI هي $ 10.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XTRADE يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999720234.282023. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.27K.