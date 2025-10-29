سعر X Pepe المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XPE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XPE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر X Pepe المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XPE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XPE بسهولة على موقع MEXC الآن.

معلومات سعر X Pepe (XPE) في (USD)

سعر X Pepe (XPE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XPE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXPE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XPE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق X Pepe (XPE)

القيمة السوقية الحالية لـ X Pepe هي $ 10.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XPE يبلغ 42.07T، مع إجمالي عرض 42069000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.93K.

سجل سعر X Pepe (XPE) بعملة USD

ما هو X Pepe ( XPE )

$XPe is a community-driven meme token built on X Layer, merging the iconic Pepe culture with the power of the OKX ecosystem. Designed as a decentralized cultural movement rather than just a token, $XPe embodies fair launch principles with no pre-sale, no private placement, and a focus on grassroots growth. With its vibrant community, creative branding, and plans to expand into NFTs, GameFi, and DAO governance, $XPe is shaping a bold new era of meme culture powered by Web3 innovation.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

سعر XPE المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
سعر XPE إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
القيمة السوقية لعملة XPE هي $ 10.93K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
العرض المتداول لتوكن XPE هو 42.07T USD.
حقق XPE سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 XPE.
حجم تداول XPE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
قد يرتفع XPE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر XPE لمزيد من التحليل المتعمق.
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

