احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XMONEY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XMONEY.

سعر X Money (XMONEY) المباشر لليوم هو USD 0.436744 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.43M . يتم تحديث سعر XMONEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق X Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 500.75K - تغيير سعر X Money خلال اليوم هو +33.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر X Money (XMONEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر X Money مقابل USD هو $ +0.109638 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر X Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر X Money مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر X Money مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.109638 +33.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر X Money (XMONEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر X Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.284819$ 0.284819 $ 0.284819 24 ساعة مرتفع $ 0.454728$ 0.454728 $ 0.454728 عالية طوال الوقت $ 0.840374$ 0.840374 $ 0.840374 تغير السعر (1 ساعة) +12.98% تغير السعر (1يوم) +33.52% تغير السعر (7 أيام) -27.42%

معلومات سوق X Money (XMONEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: