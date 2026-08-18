سعر X Meme Dog اليوم

السعر المباشر لمشروع X Meme Dog (KABOSU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KABOSU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KABOSU.

يحتل X Meme Dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,270.2، مع عرض متداول قدره 420,000.00T KABOSU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KABOSU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KABOSU بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-4.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق X Meme Dog (KABOSU)

القيمة السوقية $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K إمداد دورة التداول 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T إجمالي العرض 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

القيمة السوقية الحالية لـ X Meme Dog هي $ 13.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KABOSU يبلغ 420,000.00T، مع إجمالي عرض 4.2e+17. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.27K.