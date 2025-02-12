سعر WYscale (WYS)
سعر WYscale (WYS) المباشر لليوم هو USD 8.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WYscale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 200.94K
- تغيير سعر WYscale خلال اليوم هو -8.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WYscale مقابل USD هو $ -0.721906866258637 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WYscale مقابل USD هو $ -1.5439231800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WYscale مقابل USD هو $ -2.4963762600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WYscale مقابل USD هو $ -1.977556083860987 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.721906866258637
|-8.18%
|30 يوم
|$ -1.5439231800
|-19.06%
|60 يوم
|$ -2.4963762600
|-30.81%
|90 يوم
|$ -1.977556083860987
|-19.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WYscale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.63%
-8.18%
-11.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wyscale is a Web3 platform built on the WYZth blockchain that provides transparent decentralized finance (DeFi) investment options without hassle. Wyscale aims to make crypto investing understandable and approachable even for beginners through its suite of offerings.
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