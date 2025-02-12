سعر WWEMIX (WWEMIX)
سعر WWEMIX (WWEMIX) المباشر لليوم هو USD 0.785694. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WWEMIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WWEMIX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.51K
- تغيير سعر WWEMIX خلال اليوم هو +4.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WWEMIX مقابل USD هو $ +0.0367806 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WWEMIX مقابل USD هو $ -0.0784822665 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WWEMIX مقابل USD هو $ -0.2369910811 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WWEMIX مقابل USD هو $ +0.0438485648603982 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0367806
|+4.91%
|30 يوم
|$ -0.0784822665
|-9.98%
|60 يوم
|$ -0.2369910811
|-30.16%
|90 يوم
|$ +0.0438485648603982
|+5.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WWEMIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
+4.91%
+23.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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