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سعر WUT (WUT) المباشر لليوم هو USD 0.00051169 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WUT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 480.35 - تغيير سعر WUT خلال اليوم هو -1.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر WUT (WUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WUT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WUT مقابل USD هو $ +0.0000042994 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WUT مقابل USD هو $ -0.0001982683 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WUT مقابل USD هو $ -0.0010301881976613766 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.73% 30 يوم $ +0.0000042994 +0.84% 60 يوم $ -0.0001982683 -38.74% 90 يوم $ -0.0010301881976613766 -66.81%

تحليل سعر WUT (WUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WUT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0005057$ 0.0005057 $ 0.0005057 24 ساعة مرتفع $ 0.00053393$ 0.00053393 $ 0.00053393 عالية طوال الوقت $ 0.04325407$ 0.04325407 $ 0.04325407 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) +7.98%

معلومات سوق WUT (WUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: