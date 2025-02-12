سعر WUT (WUT)
سعر WUT (WUT) المباشر لليوم هو USD 0.00051169. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WUT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 480.35
- تغيير سعر WUT خلال اليوم هو -1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر WUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WUT مقابل USD هو $ +0.0000042994 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WUT مقابل USD هو $ -0.0001982683 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WUT مقابل USD هو $ -0.0010301881976613766 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.73%
|30 يوم
|$ +0.0000042994
|+0.84%
|60 يوم
|$ -0.0001982683
|-38.74%
|90 يوم
|$ -0.0010301881976613766
|-66.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WUT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
-1.73%
+7.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin / Community token
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