احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WN.

سعر WRYON (WN) المباشر لليوم هو USD 0.01756076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 505.86K . يتم تحديث سعر WN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WRYON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.27 - تغيير سعر WRYON خلال اليوم هو -2.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.79M

أداء سعر WRYON (WN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WRYON مقابل USD هو $ -0.000447574505117 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WRYON مقابل USD هو $ -0.0142068216 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WRYON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WRYON مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000447574505117 -2.48% 30 يوم $ -0.0142068216 -80.90% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WRYON (WN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WRYON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01750835$ 0.01750835 $ 0.01750835 24 ساعة مرتفع $ 0.0180085$ 0.0180085 $ 0.0180085 عالية طوال الوقت $ 0.125481$ 0.125481 $ 0.125481 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -2.48% تغير السعر (7 أيام) -18.31%

معلومات سوق WRYON (WN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: