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سعر Wrinkle The Duck (WRINKLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.96K . يتم تحديث سعر WRINKLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrinkle The Duck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.51 - تغيير سعر Wrinkle The Duck خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 785.91M

أداء سعر Wrinkle The Duck (WRINKLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrinkle The Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrinkle The Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrinkle The Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrinkle The Duck مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -35.75% 60 يوم $ 0 -38.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrinkle The Duck (WRINKLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrinkle The Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00169356$ 0.00169356 $ 0.00169356 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -14.91%

معلومات سوق Wrinkle The Duck (WRINKLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: