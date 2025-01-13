سعر Wrinkle The Duck (WRINKLE)
سعر Wrinkle The Duck (WRINKLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.96K. يتم تحديث سعر WRINKLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrinkle The Duck الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.51
- تغيير سعر Wrinkle The Duck خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 785.91M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WRINKLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WRINKLE.
خلال اليوم، كان سعر Wrinkle The Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrinkle The Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrinkle The Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrinkle The Duck مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-35.75%
|60 يوم
|$ 0
|-38.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrinkle The Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-14.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Wrinkle, the dynamic memes token built on the Solana blockchain. With Wrinkle, we're redefining the concept of fun and engagement in the world of digital assets. Wrinkle isn't just another token – it's a vibrant community-driven ecosystem where humor meets innovation. As a memes token, Wrinkle thrives on creativity, wit, and the power of shared laughter. Our platform empowers users to express themselves through hilarious memes, while also exploring the exciting potential of blockchain technology. But Wrinkle isn't all fun and games – it's also a powerful investment opportunity. With its strong community support and innovative tokenomics, Wrinkle offers investors the chance to be part of a dynamic and growing ecosystem. As the popularity of memes continues to soar, Wrinkle stands at the forefront, poised for exponential growth and adoption.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WRINKLE إلى AUD
A$--
|1 WRINKLE إلى GBP
￡--
|1 WRINKLE إلى EUR
€--
|1 WRINKLE إلى USD
$--
|1 WRINKLE إلى MYR
RM--
|1 WRINKLE إلى TRY
₺--
|1 WRINKLE إلى JPY
¥--
|1 WRINKLE إلى RUB
₽--
|1 WRINKLE إلى INR
₹--
|1 WRINKLE إلى IDR
Rp--
|1 WRINKLE إلى PHP
₱--
|1 WRINKLE إلى EGP
￡E.--
|1 WRINKLE إلى BRL
R$--
|1 WRINKLE إلى CAD
C$--
|1 WRINKLE إلى BDT
৳--
|1 WRINKLE إلى NGN
₦--
|1 WRINKLE إلى UAH
₴--
|1 WRINKLE إلى VES
Bs--
|1 WRINKLE إلى PKR
Rs--
|1 WRINKLE إلى KZT
₸--
|1 WRINKLE إلى THB
฿--
|1 WRINKLE إلى TWD
NT$--
|1 WRINKLE إلى CHF
Fr--
|1 WRINKLE إلى HKD
HK$--
|1 WRINKLE إلى MAD
.د.م--