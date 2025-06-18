احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WREATH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WREATH.

سعر Wreath (WREATH) المباشر لليوم هو USD 0.00000614 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.14K . يتم تحديث سعر WREATH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wreath الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wreath خلال اليوم هو -6.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Wreath (WREATH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wreath مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wreath مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wreath مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wreath مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wreath (WREATH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wreath: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000596$ 0.00000596 $ 0.00000596 24 ساعة مرتفع $ 0.00000668$ 0.00000668 $ 0.00000668 عالية طوال الوقت $ 0.00174031$ 0.00174031 $ 0.00174031 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -6.22% تغير السعر (7 أيام) -94.26%

معلومات سوق Wreath (WREATH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: