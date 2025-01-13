سعر Wrapped zkCRO (WZKCRO)
سعر Wrapped zkCRO (WZKCRO) المباشر لليوم هو USD 0.143664. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WZKCRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped zkCRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.40K
- تغيير سعر Wrapped zkCRO خلال اليوم هو -1.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ -0.0018748360346945 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ -0.0337232707 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ -0.0303416931 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ +0.06496211772108812 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0018748360346945
|-1.28%
|30 يوم
|$ -0.0337232707
|-23.47%
|60 يوم
|$ -0.0303416931
|-21.11%
|90 يوم
|$ +0.06496211772108812
|+82.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped zkCRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.33%
-1.28%
-12.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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