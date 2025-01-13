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سعر Wrapped zkCRO (WZKCRO) المباشر لليوم هو USD 0.143664 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WZKCRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped zkCRO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.40K - تغيير سعر Wrapped zkCRO خلال اليوم هو -1.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped zkCRO (WZKCRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ -0.0018748360346945 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ -0.0337232707 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ -0.0303416931 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ +0.06496211772108812 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0018748360346945 -1.28% 30 يوم $ -0.0337232707 -23.47% 60 يوم $ -0.0303416931 -21.11% 90 يوم $ +0.06496211772108812 +82.54%

تحليل سعر Wrapped zkCRO (WZKCRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped zkCRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.142823$ 0.142823 $ 0.142823 24 ساعة مرتفع $ 0.147223$ 0.147223 $ 0.147223 عالية طوال الوقت $ 0.229493$ 0.229493 $ 0.229493 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) -1.28% تغير السعر (7 أيام) -12.94%

معلومات سوق Wrapped zkCRO (WZKCRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: