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سعر Wrapped zkCRO (WZKCRO)

USD

مخطط سعر Wrapped zkCRO (WZKCRO) المباشر

$0.143631
$0.143631$0.143631
-1.50%(1D)

سعر Wrapped zkCRO (WZKCRO) لليوم

سعر Wrapped zkCRO (WZKCRO) المباشر لليوم هو USD 0.143664. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WZKCRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped zkCRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.40K
- تغيير سعر Wrapped zkCRO خلال اليوم هو -1.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Wrapped zkCRO (WZKCRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ -0.0018748360346945 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ -0.0337232707 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ -0.0303416931 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped zkCRO مقابل USD هو $ +0.06496211772108812 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0018748360346945-1.28%
30 يوم$ -0.0337232707-23.47%
60 يوم$ -0.0303416931-21.11%
90 يوم$ +0.06496211772108812+82.54%

تحليل سعر Wrapped zkCRO (WZKCRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped zkCRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.142823
$ 0.142823$ 0.142823

$ 0.147223
$ 0.147223$ 0.147223

$ 0.229493
$ 0.229493$ 0.229493

-0.33%

-1.28%

-12.94%

معلومات سوق Wrapped zkCRO (WZKCRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 97.40K
$ 97.40K$ 97.40K

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ما هو Wrapped zkCRO ( WZKCRO )

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المصدر Wrapped zkCRO (WZKCRO)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة WZKCRO إلى العملات المحلية

1 WZKCRO إلى AUD
A$0.23273568
1 WZKCRO إلى GBP
0.11636784
1 WZKCRO إلى EUR
0.13935408
1 WZKCRO إلى USD
$0.143664
1 WZKCRO إلى MYR
RM0.64505136
1 WZKCRO إلى TRY
5.0857056
1 WZKCRO إلى JPY
¥22.65150288
1 WZKCRO إلى RUB
14.60057232
1 WZKCRO إلى INR
12.37952688
1 WZKCRO إلى IDR
Rp2,355.14716416
1 WZKCRO إلى PHP
8.476176
1 WZKCRO إلى EGP
￡E.7.255032
1 WZKCRO إلى BRL
R$0.87922368
1 WZKCRO إلى CAD
C$0.20687616
1 WZKCRO إلى BDT
17.60314992
1 WZKCRO إلى NGN
223.77535632
1 WZKCRO إلى UAH
6.10141008
1 WZKCRO إلى VES
Bs7.614192
1 WZKCRO إلى PKR
Rs40.18569408
1 WZKCRO إلى KZT
76.17352608
1 WZKCRO إلى THB
฿4.98226752
1 WZKCRO إلى TWD
NT$4.75671504
1 WZKCRO إلى CHF
Fr0.13073424
1 WZKCRO إلى HKD
HK$1.11770592
1 WZKCRO إلى MAD
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