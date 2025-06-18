سعر Wrapped ZIL (WZIL)
سعر Wrapped ZIL (WZIL) المباشر لليوم هو USD 0.01082227. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WZIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped ZIL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wrapped ZIL خلال اليوم هو -2.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped ZIL مقابل USD هو $ -0.00026133187509901 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ZIL مقابل USD هو $ -0.0016542748 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ZIL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ZIL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00026133187509901
|-2.35%
|30 يوم
|$ -0.0016542748
|-15.28%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ZIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-2.35%
-12.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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