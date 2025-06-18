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سعر Wrapped ZIL (WZIL) المباشر لليوم هو USD 0.01082227 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WZIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ZIL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wrapped ZIL خلال اليوم هو -2.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ZIL (WZIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ZIL مقابل USD هو $ -0.00026133187509901 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ZIL مقابل USD هو $ -0.0016542748 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ZIL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ZIL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00026133187509901 -2.35% 30 يوم $ -0.0016542748 -15.28% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped ZIL (WZIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ZIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0108201$ 0.0108201 $ 0.0108201 24 ساعة مرتفع $ 0.01113285$ 0.01113285 $ 0.01113285 عالية طوال الوقت $ 0.01499168$ 0.01499168 $ 0.01499168 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.35% تغير السعر (7 أيام) -12.49%

معلومات سوق Wrapped ZIL (WZIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: