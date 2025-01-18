سعر Wrapped ZETA (WZETA)
سعر Wrapped ZETA (WZETA) المباشر لليوم هو USD 0.548412. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WZETA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped ZETA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.04K
- تغيير سعر Wrapped ZETA خلال اليوم هو +2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped ZETA مقابل USD هو $ +0.01149738 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ZETA مقابل USD هو $ -0.0967240825 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ZETA مقابل USD هو $ -0.1414705531 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ZETA مقابل USD هو $ -0.1506540535155374 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01149738
|+2.14%
|30 يوم
|$ -0.0967240825
|-17.63%
|60 يوم
|$ -0.1414705531
|-25.79%
|90 يوم
|$ -0.1506540535155374
|-21.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ZETA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
+2.14%
-0.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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