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سعر Wrapped ZETA (WZETA) المباشر لليوم هو USD 0.548412 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WZETA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ZETA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.04K - تغيير سعر Wrapped ZETA خلال اليوم هو +2.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ZETA (WZETA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ZETA مقابل USD هو $ +0.01149738 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ZETA مقابل USD هو $ -0.0967240825 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ZETA مقابل USD هو $ -0.1414705531 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ZETA مقابل USD هو $ -0.1506540535155374 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01149738 +2.14% 30 يوم $ -0.0967240825 -17.63% 60 يوم $ -0.1414705531 -25.79% 90 يوم $ -0.1506540535155374 -21.55%

تحليل سعر Wrapped ZETA (WZETA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ZETA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.523262$ 0.523262 $ 0.523262 24 ساعة مرتفع $ 0.553524$ 0.553524 $ 0.553524 عالية طوال الوقت $ 2.78$ 2.78 $ 2.78 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) +2.14% تغير السعر (7 أيام) -0.22%

معلومات سوق Wrapped ZETA (WZETA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: