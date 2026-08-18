سعر Wrapped Zera اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Zera (WZRA) اليوم هو $ 0.02976216، مع تغير بنسبة 2.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WZRA الحالي إلى USD هو $ 0.02976216 لكل WZRA.

يحتل Wrapped Zera حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 104,758، مع عرض متداول قدره 3.52M WZRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WZRA بين $ 0.02963422 (أدنى) و$ 0.03049309 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.568298، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02963422.

على المدى القصير، تحرك WZRA بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-11.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 802.84.

معلومات سوق Wrapped Zera (WZRA)

القيمة السوقية $ 104.76K$ 104.76K $ 104.76K الحجم (24 ساعة) $ 802.84$ 802.84 $ 802.84 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 104.76K$ 104.76K $ 104.76K إمداد دورة التداول 3.52M 3.52M 3.52M إجمالي العرض 3,519,835.677244115 3,519,835.677244115 3,519,835.677244115

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Zera هي $ 104.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 802.84. العرض المتداول لـ WZRA يبلغ 3.52M، مع إجمالي عرض 3519835.677244115. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 104.76K.