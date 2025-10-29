معلومات سعر Wrapped Zedxion (WZEDX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.477896 24 ساعة منخفض $ 0.494965 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.477896 24 ساعة مرتفع $ 0.494965 عالية طوال الوقت $ 0.55216 أدنى سعر $ 0.223268 تغير السعر (1 ساعة) -0.57% تغير السعر (1يوم) -0.94% تغير السعر (7 أيام) -3.03%

سعر Wrapped Zedxion (WZEDX) في الوقت الحقيقي هو $0.484512. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WZEDX بين أدنى سعر $ 0.477896 وأعلى سعر $ 0.494965، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWZEDX على الإطلاق هو $ 0.55216، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.223268.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WZEDX -0.57% على مدار الساعة الماضية، -0.94% على مدار 24 ساعة، و -3.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped Zedxion (WZEDX)

القيمة السوقية $ 29.84M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.20B إمداد دورة التداول 61.27M إجمالي العرض 4,512,781,925.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Zedxion هي $ 29.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WZEDX يبلغ 61.27M، مع إجمالي عرض 4512781925.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.20B.