سعر Wrapped Zano اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped Zano (WZANO) اليوم هو $ 8.46، مع تغير بنسبة 4.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WZANO الحالي إلى USD هو $ 8.46 لكل WZANO.

يحتل Wrapped Zano حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 326,961، مع عرض متداول قدره 38.63K WZANO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WZANO بين $ 8.27 (أدنى) و$ 8.87 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.8، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 5.27.

على المدى القصير، تحرك WZANO بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+2.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.29K.

معلومات سوق Wrapped Zano (WZANO)

القيمة السوقية $ 326.96K$ 326.96K $ 326.96K الحجم (24 ساعة) $ 5.29K$ 5.29K $ 5.29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.46M$ 8.46M $ 8.46M إمداد دورة التداول 38.63K 38.63K 38.63K إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped Zano هي $ 326.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.29K. العرض المتداول لـ WZANO يبلغ 38.63K، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.46M.