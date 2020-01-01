توكنوميكس Wrapped XRP (WXRP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped XRP (WXRP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped XRP (WXRP) Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP. الموقع الرسمي: https://wrapped.com/ اشتر WXRP الآن!

توكنوميكس Wrapped XRP (WXRP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped XRP (WXRP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 54.78M $ 54.78M $ 54.78M إجمالي العرض: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M العرض المتداول: $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 54.78M $ 54.78M $ 54.78M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 18.37 $ 18.37 $ 18.37 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.124627 $ 0.124627 $ 0.124627 السعر الحالي: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 معرفة المزيد عن سعر Wrapped XRP (WXRP)

توكنوميكس Wrapped XRP (WXRP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped XRP (WXRP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WXRP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WXRP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WXRP، استكشف السعر المباشر لتوكن WXRP!

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