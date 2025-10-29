سعر Wrapped XOC المباشر اليوم هو 0.232364 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WXOC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WXOC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Wrapped XOC المباشر اليوم هو 0.232364 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WXOC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WXOC بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Wrapped XOC

سعر Wrapped XOC (WXOC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WXOC إلى USD:

$0.232364
-2.40%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wrapped XOC (WXOC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:54:39 (UTC+8)

معلومات سعر Wrapped XOC (WXOC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.232411
24 ساعة منخفض
$ 0.241856
24 ساعة مرتفع

$ 0.232411
$ 0.241856
$ 0.258007
$ 0.20779
-1.81%

-2.44%

+2.96%

+2.96%

سعر Wrapped XOC (WXOC) في الوقت الحقيقي هو $0.232364. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WXOC بين أدنى سعر $ 0.232411 وأعلى سعر $ 0.241856، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWXOC على الإطلاق هو $ 0.258007، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.20779.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WXOC -1.81% على مدار الساعة الماضية، -2.44% على مدار 24 ساعة، و +2.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped XOC (WXOC)

$ 3.82M
--
$ 3.82M
16.36M
16,364,744.43023205
القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped XOC هي $ 3.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WXOC يبلغ 16.36M، مع إجمالي عرض 16364744.43023205. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.82M.

سجل سعر Wrapped XOC (WXOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped XOC مقابل USD هو $ -0.0058327614468808 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped XOC مقابل USD هو $ -0.0145646684 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped XOC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped XOC مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0058327614468808-2.44%
30 يوم$ -0.0145646684-6.26%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Wrapped XOC ( WXOC )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Wrapped XOC (USD)

كم ستكون قيمة Wrapped XOC (WXOC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Wrapped XOC (WXOC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Wrapped XOC.

تحقق الآن من توقعات سعر Wrapped XOC!

عملة WXOC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Wrapped XOC (WXOC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Wrapped XOC (WXOC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WXOC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Wrapped XOC (WXOC)

كم يساوي Wrapped XOC (WXOC) اليوم؟
سعر WXOC المباشر في USD هو USD 0.232364، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WXOC إلى USD الحالي؟
سعر WXOC إلى USD الحالي هو $ 0.232364. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Wrapped XOC ؟
القيمة السوقية لعملة WXOC هي $ 3.82M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WXOC؟
العرض المتداول لتوكن WXOC هو 16.36M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WXOC؟
حقق WXOC سعرًا قياسيًا قدره 0.258007 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WXOC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.20779 WXOC.
ما هو حجم تداول WXOC؟
حجم تداول WXOC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WXOC هذا العام؟
قد يرتفع WXOC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WXOC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:54:39 (UTC+8)

تحديثات Wrapped XOC (WXOC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

