معلومات سعر Wrapped XOC (WXOC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.232411 24 ساعة مرتفع $ 0.241856 عالية طوال الوقت $ 0.258007 أدنى سعر $ 0.20779 تغير السعر (1 ساعة) -1.81% تغير السعر (1يوم) -2.44% تغير السعر (7 أيام) +2.96%

سعر Wrapped XOC (WXOC) في الوقت الحقيقي هو $0.232364. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WXOC بين أدنى سعر $ 0.232411 وأعلى سعر $ 0.241856، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWXOC على الإطلاق هو $ 0.258007، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.20779.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WXOC -1.81% على مدار الساعة الماضية، -2.44% على مدار 24 ساعة، و +2.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped XOC (WXOC)

القيمة السوقية $ 3.82M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.82M إمداد دورة التداول 16.36M إجمالي العرض 16,364,744.43023205

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped XOC هي $ 3.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WXOC يبلغ 16.36M، مع إجمالي عرض 16364744.43023205. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.82M.