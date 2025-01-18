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سعر Wrapped XFI (WXFI) المباشر لليوم هو USD 0.650121 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WXFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped XFI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.17 - تغيير سعر Wrapped XFI خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped XFI (WXFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ -0.0001333974452071 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ -0.0690119044 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ -0.0811640311 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001333974452071 -0.02% 30 يوم $ -0.0690119044 -10.61% 60 يوم $ -0.0811640311 -12.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped XFI (WXFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped XFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.650015$ 0.650015 $ 0.650015 24 ساعة مرتفع $ 0.650302$ 0.650302 $ 0.650302 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) +9.08%

معلومات سوق Wrapped XFI (WXFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: