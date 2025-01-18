سعر Wrapped XFI (WXFI)
سعر Wrapped XFI (WXFI) المباشر لليوم هو USD 0.650121. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WXFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped XFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.17
- تغيير سعر Wrapped XFI خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WXFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WXFI.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ -0.0001333974452071 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ -0.0690119044 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ -0.0811640311 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001333974452071
|-0.02%
|30 يوم
|$ -0.0690119044
|-10.61%
|60 يوم
|$ -0.0811640311
|-12.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped XFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.02%
+9.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WXFI إلى AUD
A$1.04669481
|1 WXFI إلى GBP
￡0.53309922
|1 WXFI إلى EUR
€0.63061737
|1 WXFI إلى USD
$0.650121
|1 WXFI إلى MYR
RM2.9255445
|1 WXFI إلى TRY
₺23.11830276
|1 WXFI إلى JPY
¥101.51639415
|1 WXFI إلى RUB
₽66.6374025
|1 WXFI إلى INR
₹56.29397739
|1 WXFI إلى IDR
Rp10,657.71960624
|1 WXFI إلى PHP
₱37.99307124
|1 WXFI إلى EGP
￡E.32.75959719
|1 WXFI إلى BRL
R$3.93973326
|1 WXFI إلى CAD
C$0.93617424
|1 WXFI إلى BDT
৳78.9897015
|1 WXFI إلى NGN
₦1,012.64797323
|1 WXFI إلى UAH
₴27.37659531
|1 WXFI إلى VES
Bs35.106534
|1 WXFI إلى PKR
Rs181.24073238
|1 WXFI إلى KZT
₸345.07122438
|1 WXFI إلى THB
฿22.39016724
|1 WXFI إلى TWD
NT$21.36297606
|1 WXFI إلى CHF
Fr0.59161011
|1 WXFI إلى HKD
HK$5.05794138
|1 WXFI إلى MAD
.د.م6.52721484