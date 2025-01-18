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سعر Wrapped XFI (WXFI)

USD

مخطط سعر Wrapped XFI (WXFI) المباشر

$0.650121
$0.650121$0.650121
0.00%(1D)

سعر Wrapped XFI (WXFI) لليوم

سعر Wrapped XFI (WXFI) المباشر لليوم هو USD 0.650121. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WXFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped XFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.17
- تغيير سعر Wrapped XFI خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Wrapped XFI (WXFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ -0.0001333974452071 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ -0.0690119044 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ -0.0811640311 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped XFI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001333974452071-0.02%
30 يوم$ -0.0690119044-10.61%
60 يوم$ -0.0811640311-12.48%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Wrapped XFI (WXFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped XFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.650015
$ 0.650015$ 0.650015

$ 0.650302
$ 0.650302$ 0.650302

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

--

-0.02%

+9.08%

معلومات سوق Wrapped XFI (WXFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.17
$ 5.17$ 5.17

0.00
0.00 0.00

ما هو Wrapped XFI ( WXFI )

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المصدر Wrapped XFI (WXFI)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة WXFI إلى العملات المحلية

1 WXFI إلى AUD
A$1.04669481
1 WXFI إلى GBP
0.53309922
1 WXFI إلى EUR
0.63061737
1 WXFI إلى USD
$0.650121
1 WXFI إلى MYR
RM2.9255445
1 WXFI إلى TRY
23.11830276
1 WXFI إلى JPY
¥101.51639415
1 WXFI إلى RUB
66.6374025
1 WXFI إلى INR
56.29397739
1 WXFI إلى IDR
Rp10,657.71960624
1 WXFI إلى PHP
37.99307124
1 WXFI إلى EGP
￡E.32.75959719
1 WXFI إلى BRL
R$3.93973326
1 WXFI إلى CAD
C$0.93617424
1 WXFI إلى BDT
78.9897015
1 WXFI إلى NGN
1,012.64797323
1 WXFI إلى UAH
27.37659531
1 WXFI إلى VES
Bs35.106534
1 WXFI إلى PKR
Rs181.24073238
1 WXFI إلى KZT
345.07122438
1 WXFI إلى THB
฿22.39016724
1 WXFI إلى TWD
NT$21.36297606
1 WXFI إلى CHF
Fr0.59161011
1 WXFI إلى HKD
HK$5.05794138
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