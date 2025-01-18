احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WWAN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WWAN.

سعر Wrapped Wan (WWAN) المباشر لليوم هو USD 0.222542 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WWAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Wan الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.62K - تغيير سعر Wrapped Wan خلال اليوم هو +1.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Wan (WWAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Wan مقابل USD هو $ +0.00414712 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Wan مقابل USD هو $ -0.0314606957 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Wan مقابل USD هو $ +0.0265073559 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Wan مقابل USD هو $ +0.04266932970227267 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00414712 +1.90% 30 يوم $ -0.0314606957 -14.13% 60 يوم $ +0.0265073559 +11.91% 90 يوم $ +0.04266932970227267 +23.72%

تحليل سعر Wrapped Wan (WWAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Wan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.214807$ 0.214807 $ 0.214807 24 ساعة مرتفع $ 0.224868$ 0.224868 $ 0.224868 عالية طوال الوقت $ 0.682567$ 0.682567 $ 0.682567 تغير السعر (1 ساعة) -1.03% تغير السعر (1يوم) +1.90% تغير السعر (7 أيام) +6.23%

معلومات سوق Wrapped Wan (WWAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: