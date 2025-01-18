سعر Wrapped Wan (WWAN)
سعر Wrapped Wan (WWAN) المباشر لليوم هو USD 0.222542. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WWAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Wan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.62K
- تغيير سعر Wrapped Wan خلال اليوم هو +1.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Wan مقابل USD هو $ +0.00414712 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Wan مقابل USD هو $ -0.0314606957 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Wan مقابل USD هو $ +0.0265073559 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Wan مقابل USD هو $ +0.04266932970227267 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00414712
|+1.90%
|30 يوم
|$ -0.0314606957
|-14.13%
|60 يوم
|$ +0.0265073559
|+11.91%
|90 يوم
|$ +0.04266932970227267
|+23.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Wan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.03%
+1.90%
+6.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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