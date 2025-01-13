سعر Wrapped VENOM (WVENOM)
سعر Wrapped VENOM (WVENOM) المباشر لليوم هو USD 0.04363747. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WVENOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped VENOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 600.89
- تغيير سعر Wrapped VENOM خلال اليوم هو -1.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WVENOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WVENOM.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped VENOM مقابل USD هو $ -0.00056183154581832 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped VENOM مقابل USD هو $ -0.0171030299 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped VENOM مقابل USD هو $ -0.0185446941 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped VENOM مقابل USD هو $ -0.0370150668994593 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00056183154581832
|-1.27%
|30 يوم
|$ -0.0171030299
|-39.19%
|60 يوم
|$ -0.0185446941
|-42.49%
|90 يوم
|$ -0.0370150668994593
|-45.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped VENOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-1.27%
-16.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Venom is a multi-blockchain network being a basis for scalable Web3 applications in the DeFi and Global Payments markets. Venom provides TVM, the virtual machine used to execute smart contract code in the Venom blockchain. It is the Turing complete virtual machine like an EVM but is considerably different. Smart contracts in Venom give new, more flexible, and controlled flow over the execution of application logic. You can start building smart contracts with Solidity using our toolchain and development guides.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WVENOM إلى AUD
A$0.0706927014
|1 WVENOM إلى GBP
￡0.0353463507
|1 WVENOM إلى EUR
€0.0423283459
|1 WVENOM إلى USD
$0.04363747
|1 WVENOM إلى MYR
RM0.1959322403
|1 WVENOM إلى TRY
₺1.544766438
|1 WVENOM إلى JPY
¥6.8803198949
|1 WVENOM إلى RUB
₽4.4348760761
|1 WVENOM إلى INR
₹3.7602407899
|1 WVENOM إلى IDR
Rp715.3682461968
|1 WVENOM إلى PHP
₱2.57461073
|1 WVENOM إلى EGP
￡E.2.203692235
|1 WVENOM إلى BRL
R$0.2670613164
|1 WVENOM إلى CAD
C$0.0628379568
|1 WVENOM إلى BDT
৳5.3468991991
|1 WVENOM إلى NGN
₦67.9710323961
|1 WVENOM إلى UAH
₴1.8532833509
|1 WVENOM إلى VES
Bs2.31278591
|1 WVENOM إلى PKR
Rs12.2062731084
|1 WVENOM إلى KZT
₸23.1374593434
|1 WVENOM إلى THB
฿1.5133474596
|1 WVENOM إلى TWD
NT$1.4448366317
|1 WVENOM إلى CHF
Fr0.0397100977
|1 WVENOM إلى HKD
HK$0.3394995166
|1 WVENOM إلى MAD
.د.م0.4403020723