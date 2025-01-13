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سعر Wrapped VENOM (WVENOM) المباشر لليوم هو USD 0.04363747 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WVENOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped VENOM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 600.89 - تغيير سعر Wrapped VENOM خلال اليوم هو -1.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped VENOM (WVENOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped VENOM مقابل USD هو $ -0.00056183154581832 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped VENOM مقابل USD هو $ -0.0171030299 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped VENOM مقابل USD هو $ -0.0185446941 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped VENOM مقابل USD هو $ -0.0370150668994593 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00056183154581832 -1.27% 30 يوم $ -0.0171030299 -39.19% 60 يوم $ -0.0185446941 -42.49% 90 يوم $ -0.0370150668994593 -45.89%

تحليل سعر Wrapped VENOM (WVENOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped VENOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04347517$ 0.04347517 $ 0.04347517 24 ساعة مرتفع $ 0.0446576$ 0.0446576 $ 0.0446576 عالية طوال الوقت $ 0.192012$ 0.192012 $ 0.192012 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -1.27% تغير السعر (7 أيام) -16.34%

معلومات سوق Wrapped VENOM (WVENOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: