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سعر Wrapped Vanry (WVANRY) المباشر لليوم هو USD 0.087159 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WVANRY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Vanry الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.30K - تغيير سعر Wrapped Vanry خلال اليوم هو -15.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Vanry (WVANRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Vanry مقابل USD هو $ -0.016482387398486 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Vanry مقابل USD هو $ -0.0224366353 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Vanry مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Vanry مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.016482387398486 -15.90% 30 يوم $ -0.0224366353 -25.74% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Vanry (WVANRY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Vanry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.083842$ 0.083842 $ 0.083842 24 ساعة مرتفع $ 0.104828$ 0.104828 $ 0.104828 عالية طوال الوقت $ 0.180091$ 0.180091 $ 0.180091 تغير السعر (1 ساعة) +2.66% تغير السعر (1يوم) -15.90% تغير السعر (7 أيام) -10.87%

معلومات سوق Wrapped Vanry (WVANRY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: