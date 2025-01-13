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سعر Wrapped USDR (WUSDR) المباشر لليوم هو USD 0.325759 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WUSDR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped USDR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.32 - تغيير سعر Wrapped USDR خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped USDR (WUSDR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped USDR مقابل USD هو $ +0.00067668 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped USDR مقابل USD هو $ -0.0313154407 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped USDR مقابل USD هو $ -0.0683211093 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped USDR مقابل USD هو $ -0.2131142358374445 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00067668 +0.21% 30 يوم $ -0.0313154407 -9.61% 60 يوم $ -0.0683211093 -20.97% 90 يوم $ -0.2131142358374445 -39.54%

تحليل سعر Wrapped USDR (WUSDR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped USDR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.325082$ 0.325082 $ 0.325082 24 ساعة مرتفع $ 0.326172$ 0.326172 $ 0.326172 عالية طوال الوقت $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) +10.03%

معلومات سوق Wrapped USDR (WUSDR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: