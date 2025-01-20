سعر Wrapped TON (WTON)
سعر Wrapped TON (WTON) المباشر لليوم هو USD 5.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WTON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped TON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.81K
- تغيير سعر Wrapped TON خلال اليوم هو -6.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped TON مقابل USD هو $ -0.34448410394709 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped TON مقابل USD هو $ -0.4809390000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped TON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped TON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.34448410394709
|-6.44%
|30 يوم
|$ -0.4809390000
|-9.61%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped TON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.23%
-6.44%
-6.33%
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