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سعر Wrapped TON (WTON) المباشر لليوم هو USD 5.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WTON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped TON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.81K - تغيير سعر Wrapped TON خلال اليوم هو -6.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped TON (WTON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped TON مقابل USD هو $ -0.34448410394709 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped TON مقابل USD هو $ -0.4809390000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped TON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped TON مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.34448410394709 -6.44% 30 يوم $ -0.4809390000 -9.61% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped TON (WTON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped TON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 24 ساعة مرتفع $ 5.36$ 5.36 $ 5.36 عالية طوال الوقت $ 7.01$ 7.01 $ 7.01 تغير السعر (1 ساعة) +4.23% تغير السعر (1يوم) -6.44% تغير السعر (7 أيام) -6.33%

معلومات سوق Wrapped TON (WTON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: