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سعر Wrapped ThunderPOKT (WTPOKT) المباشر لليوم هو USD 0.409892 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WTPOKT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped ThunderPOKT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.65 - تغيير سعر Wrapped ThunderPOKT خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped ThunderPOKT (WTPOKT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped ThunderPOKT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ThunderPOKT مقابل USD هو $ -0.0829982932 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ThunderPOKT مقابل USD هو $ -0.0828815970 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ThunderPOKT مقابل USD هو $ -0.1019277411156895 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0829982932 -20.24% 60 يوم $ -0.0828815970 -20.22% 90 يوم $ -0.1019277411156895 -19.91%

تحليل سعر Wrapped ThunderPOKT (WTPOKT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ThunderPOKT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.59$ 2.59 $ 2.59 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -18.98%

معلومات سوق Wrapped ThunderPOKT (WTPOKT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: