سعر Wrapped ThunderPOKT (WTPOKT)
سعر Wrapped ThunderPOKT (WTPOKT) المباشر لليوم هو USD 0.409892. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WTPOKT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped ThunderPOKT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.65
- تغيير سعر Wrapped ThunderPOKT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped ThunderPOKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped ThunderPOKT مقابل USD هو $ -0.0829982932 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped ThunderPOKT مقابل USD هو $ -0.0828815970 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped ThunderPOKT مقابل USD هو $ -0.1019277411156895 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0829982932
|-20.24%
|60 يوم
|$ -0.0828815970
|-20.22%
|90 يوم
|$ -0.1019277411156895
|-19.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped ThunderPOKT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-18.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Thunderhead’s wrapped tPOKT (wtPOKT) is tPOKT which is deposited into the tPOKT wrapper to create a new token called wtPOKT.Wrapping tPOKT creates a stable-balance, DeFi-compatible version of the tPOKT token which allows for easier integrations with DeFi protocols including Uniswap. One's tPOKT balance continously increases due to distributions of node rewards via rebase. This causes one's tPOKT balance to continously increase. Unfortunately, some DeFi protocols, like Uniswap v3, keep track of user's balances, which causes users to lose rebase rewards. These types of protocols require fixed-balance tokens for optimal usage. To achieve this, we created a fixed balance token for tPOKT let's you ""wrap"" your tPOKT into wtPOKT to keeps your token balance fixed. wtPOKT and tPOKT are interchangeable at any time, and earn the exact same rewards. The only difference is that one's wtPOKT balance will stay the same, but will be redeemable for more tPOKT, whereas one's tPOKT balance will just increase.
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A$0.66402504
|1 WTPOKT إلى GBP
￡0.33201252
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€0.39759524
|1 WTPOKT إلى USD
$0.409892
|1 WTPOKT إلى MYR
RM1.84041508
|1 WTPOKT إلى TRY
₺14.5101768
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¥64.62767164
|1 WTPOKT إلى RUB
₽41.65732396
|1 WTPOKT إلى INR
₹35.32039364
|1 WTPOKT إلى IDR
Rp6,719.53990848
|1 WTPOKT إلى PHP
₱24.183628
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￡E.20.699546
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৳50.22406676
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₦638.46007596
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₴17.40811324
|1 WTPOKT إلى VES
Bs21.724276
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Rs114.65499024
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₸217.33293624
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฿14.21505456
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