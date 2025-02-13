احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WTARA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WTARA.

سعر Wrapped Tara (WTARA) المباشر لليوم هو USD 0.0057061 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WTARA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Tara الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.90K - تغيير سعر Wrapped Tara خلال اليوم هو +16.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Tara (WTARA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Tara مقابل USD هو $ +0.00080882 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Tara مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Tara مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Tara مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00080882 +16.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Tara (WTARA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Tara: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0047659$ 0.0047659 $ 0.0047659 24 ساعة مرتفع $ 0.00587229$ 0.00587229 $ 0.00587229 عالية طوال الوقت $ 0.00587229$ 0.00587229 $ 0.00587229 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) +16.52% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Wrapped Tara (WTARA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: