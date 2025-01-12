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سعر Wrapped Syscoin (WSYS) المباشر لليوم هو USD 0.109038 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WSYS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Syscoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.05 - تغيير سعر Wrapped Syscoin خلال اليوم هو -0.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Syscoin (WSYS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Syscoin مقابل USD هو $ -0.0008329356027183 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Syscoin مقابل USD هو $ -0.0342142925 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Syscoin مقابل USD هو $ +0.0049873981 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Syscoin مقابل USD هو $ +0.00605782503028158 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0008329356027183 -0.75% 30 يوم $ -0.0342142925 -31.37% 60 يوم $ +0.0049873981 +4.57% 90 يوم $ +0.00605782503028158 +5.88%

تحليل سعر Wrapped Syscoin (WSYS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Syscoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.109038$ 0.109038 $ 0.109038 24 ساعة مرتفع $ 0.110034$ 0.110034 $ 0.110034 عالية طوال الوقت $ 4.83$ 4.83 $ 4.83 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.75% تغير السعر (7 أيام) -13.08%

معلومات سوق Wrapped Syscoin (WSYS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: