سعر Wrapped Syscoin (WSYS)
سعر Wrapped Syscoin (WSYS) المباشر لليوم هو USD 0.109038. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Syscoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.05
- تغيير سعر Wrapped Syscoin خلال اليوم هو -0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Syscoin مقابل USD هو $ -0.0008329356027183 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Syscoin مقابل USD هو $ -0.0342142925 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Syscoin مقابل USD هو $ +0.0049873981 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Syscoin مقابل USD هو $ +0.00605782503028158 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0008329356027183
|-0.75%
|30 يوم
|$ -0.0342142925
|-31.37%
|60 يوم
|$ +0.0049873981
|+4.57%
|90 يوم
|$ +0.00605782503028158
|+5.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Syscoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.75%
-13.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a wrapped version of Syscoin to be traded on all non-native Dexes. Syscoin is a long established crypto-currency that has been in circulation since 2014. It is a dual-chain, with a 90% core compliant Bitcoin fork running along side our NEVM, which is a full Geth node EVM. Both sides are merge-mined with Bitcoin's PoW for security and we implement chain-locks on our Masternode layer to fully inherit this security and add finality ~15sec after each block. This design is deliberate so as to be the base layer for the oncoming ZKP evolution. Syscoin is a rollup-centric modular chain where all scalability will happen on it's upper layers and the base will be used for settlement.
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