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سعر Wrapped SX (WSX) المباشر لليوم هو USD 0.060683 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WSX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped SX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.73 - تغيير سعر Wrapped SX خلال اليوم هو +0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped SX (WSX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped SX مقابل USD هو $ +0.00018253 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped SX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped SX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped SX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00018253 +0.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped SX (WSX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped SX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.060501$ 0.060501 $ 0.060501 24 ساعة مرتفع $ 0.060719$ 0.060719 $ 0.060719 عالية طوال الوقت $ 0.060719$ 0.060719 $ 0.060719 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.30% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Wrapped SX (WSX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: