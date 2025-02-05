سعر Wrapped SX (WSX)
سعر Wrapped SX (WSX) المباشر لليوم هو USD 0.060683. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped SX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.73
- تغيير سعر Wrapped SX خلال اليوم هو +0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped SX مقابل USD هو $ +0.00018253 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped SX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped SX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped SX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018253
|+0.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped SX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.30%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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