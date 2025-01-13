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سعر Wrapped Stohn Coin (WSOH) المباشر لليوم هو USD 0.01508237 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.30K . يتم تحديث سعر WSOH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Stohn Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K - تغيير سعر Wrapped Stohn Coin خلال اليوم هو -11.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.48M

أداء سعر Wrapped Stohn Coin (WSOH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Stohn Coin مقابل USD هو $ -0.00192431149010777 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Stohn Coin مقابل USD هو $ -0.0015685664 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Stohn Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Stohn Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00192431149010777 -11.31% 30 يوم $ -0.0015685664 -10.40% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Stohn Coin (WSOH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Stohn Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01505993$ 0.01505993 $ 0.01505993 24 ساعة مرتفع $ 0.01708417$ 0.01708417 $ 0.01708417 عالية طوال الوقت $ 0.053763$ 0.053763 $ 0.053763 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) -11.31% تغير السعر (7 أيام) -7.85%

معلومات سوق Wrapped Stohn Coin (WSOH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: