سعر Wrapped Stohn Coin (WSOH)
سعر Wrapped Stohn Coin (WSOH) المباشر لليوم هو USD 0.01508237. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.30K. يتم تحديث سعر WSOH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Stohn Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K
- تغيير سعر Wrapped Stohn Coin خلال اليوم هو -11.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.48M
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Stohn Coin مقابل USD هو $ -0.00192431149010777 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Stohn Coin مقابل USD هو $ -0.0015685664 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Stohn Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Stohn Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00192431149010777
|-11.31%
|30 يوم
|$ -0.0015685664
|-10.40%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Stohn Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
-11.31%
-7.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped Stohn Coin (WSOH) is a decentralized finance (DeFi) version of Stohn Coin (SOH), designed for the Binance Smart Chain. WSOH enables users to access DeFi benefits like enhanced liquidity, faster transactions, and broader trading opportunities while retaining the value of their original Stohn holdings. The Stohn Coin Bridge allows seamless conversion between SOH and WSOH, supporting activities like staking, liquidity provision, and trading across DeFi platforms.
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