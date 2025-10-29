معلومات سعر Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24 ساعة منخفض $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 24 ساعة مرتفع $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 عالية طوال الوقت $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 أدنى سعر $ 0.994578$ 0.994578 $ 0.994578 تغير السعر (1 ساعة) -0.79% تغير السعر (1يوم) -0.62% تغير السعر (7 أيام) +0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.00%

سعر Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) في الوقت الحقيقي هو $1.017. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WSTKSCUSD بين أدنى سعر $ 1.017 وأعلى سعر $ 1.025، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWSTKSCUSD على الإطلاق هو $ 1.025، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.994578.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WSTKSCUSD -0.79% على مدار الساعة الماضية، -0.62% على مدار 24 ساعة، و +0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD)

القيمة السوقية $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M إمداد دورة التداول 4.44M 4.44M 4.44M إجمالي العرض 4,436,286.530143 4,436,286.530143 4,436,286.530143

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped stkscUSD هي $ 4.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WSTKSCUSD يبلغ 4.44M، مع إجمالي عرض 4436286.530143. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.51M.