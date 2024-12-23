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سعر Wrapped STEAMX (WSTEAMX) المباشر لليوم هو USD 0.053694 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.86M . يتم تحديث سعر WSTEAMX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped STEAMX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.19 - تغيير سعر Wrapped STEAMX خلال اليوم هو -0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Wrapped STEAMX (WSTEAMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped STEAMX مقابل USD هو $ -0.00036796434717935 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped STEAMX مقابل USD هو $ +0.0417090964 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped STEAMX مقابل USD هو $ +0.0422966055 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped STEAMX مقابل USD هو $ +0.021782883928966665 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00036796434717935 -0.68% 30 يوم $ +0.0417090964 +77.68% 60 يوم $ +0.0422966055 +78.77% 90 يوم $ +0.021782883928966665 +68.26%

تحليل سعر Wrapped STEAMX (WSTEAMX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped STEAMX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.053565$ 0.053565 $ 0.053565 24 ساعة مرتفع $ 0.054182$ 0.054182 $ 0.054182 عالية طوال الوقت $ 0.055813$ 0.055813 $ 0.055813 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.68% تغير السعر (7 أيام) -2.77%

معلومات سوق Wrapped STEAMX (WSTEAMX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: