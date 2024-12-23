سعر Wrapped STEAMX (WSTEAMX)
سعر Wrapped STEAMX (WSTEAMX) المباشر لليوم هو USD 0.053694. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.86M. يتم تحديث سعر WSTEAMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped STEAMX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.19
- تغيير سعر Wrapped STEAMX خلال اليوم هو -0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped STEAMX مقابل USD هو $ -0.00036796434717935 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped STEAMX مقابل USD هو $ +0.0417090964 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped STEAMX مقابل USD هو $ +0.0422966055 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped STEAMX مقابل USD هو $ +0.021782883928966665 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00036796434717935
|-0.68%
|30 يوم
|$ +0.0417090964
|+77.68%
|60 يوم
|$ +0.0422966055
|+78.77%
|90 يوم
|$ +0.021782883928966665
|+68.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped STEAMX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.68%
-2.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World! Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada. SteamX Token will serve two purposes: 1) Provide initial holders to Steam Exchange when launched 2) Make the market for Steam Exchange when launched Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better! Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space! This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver!
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