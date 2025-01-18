سعر Wrapped Statera (WSTA)
سعر Wrapped Statera (WSTA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Statera الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.10
- تغيير سعر Wrapped Statera خلال اليوم هو +14.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Statera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Statera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Statera مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Statera مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.90%
|30 يوم
|$ 0
|-24.99%
|60 يوم
|$ 0
|-15.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Statera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.61%
+14.90%
+29.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WSTA is a wrapped version of $STA token, currently at 1:1. It works similar to WETH with the unique feature of ""safe deflation"", as opposed to $STA which can be taken advantage of as a result of the deflationary feature. $WSTA can safely enable burning of $STA, and can be safely used on other DEX aggregators such as Balancer, 1inch, Matcha, etc.
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