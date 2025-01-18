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سعر Wrapped Statera (WSTA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WSTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Statera الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.10 - تغيير سعر Wrapped Statera خلال اليوم هو +14.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Statera (WSTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Statera مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Statera مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Statera مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Statera مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +14.90% 30 يوم $ 0 -24.99% 60 يوم $ 0 -15.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Statera (WSTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Statera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00211164$ 0.00211164 $ 0.00211164 عالية طوال الوقت $ 0.2249$ 0.2249 $ 0.2249 تغير السعر (1 ساعة) -0.61% تغير السعر (1يوم) +14.90% تغير السعر (7 أيام) +29.25%

معلومات سوق Wrapped Statera (WSTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: