توكنوميكس Wrapped stASTR (WSTASTR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped stASTR (WSTASTR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped stASTR (WSTASTR) Astake is a secure and reliable Liquid Staking Protocol for Astar & Soneium Ecosystem, enabling seamless participation in Astar dApp Staking across both networks. Key Offering High APR** from dApp Staking

Liquidity via yield-bearing $wstASTR

Extra Yield opportunities through partner DeFis

Multi-Chain Support through CCIP

Security with PeckShield audit

Intuitive UI for a seamless staking experience الموقع الرسمي: https://www.astake.dev اشتر WSTASTR الآن!

توكنوميكس Wrapped stASTR (WSTASTR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped stASTR (WSTASTR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M إجمالي العرض: $ 145.39M $ 145.39M $ 145.39M العرض المتداول: $ 145.39M $ 145.39M $ 145.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03544925 $ 0.03544925 $ 0.03544925 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00462923 $ 0.00462923 $ 0.00462923 السعر الحالي: $ 0.02463848 $ 0.02463848 $ 0.02463848 معرفة المزيد عن سعر Wrapped stASTR (WSTASTR)

توكنوميكس Wrapped stASTR (WSTASTR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped stASTR (WSTASTR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WSTASTR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WSTASTR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WSTASTR، استكشف السعر المباشر لتوكن WSTASTR!

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