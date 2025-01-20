سعر Wrapped Staked USDT (WSTUSDT)
سعر Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) المباشر لليوم هو USD 1.054. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSTUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Staked USDT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21M
- تغيير سعر Wrapped Staked USDT خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Staked USDT مقابل USD هو $ -0.000998530234719 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Staked USDT مقابل USD هو $ +0.0276595950 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Staked USDT مقابل USD هو $ +0.0183273736 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Staked USDT مقابل USD هو $ +0.0038615813612594 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000998530234719
|-0.09%
|30 يوم
|$ +0.0276595950
|+2.62%
|60 يوم
|$ +0.0183273736
|+1.74%
|90 يوم
|$ +0.0038615813612594
|+0.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Staked USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-0.09%
+0.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
wstUSDT (wrapped stUSDT) is a non-rebasing version of stUSDT. Unlike the stUSDT balance, which increases as you receive staking rewards, the wstUSDT balance stays the same while the stUSDT balance updates inside the wrapper. However, the exchange rate between wstUSDT and stUSDT will be adjusted accordingly.
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