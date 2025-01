ما هو Wrapped Staked USDT ( WSTUSDT )

wstUSDT (wrapped stUSDT) is a non-rebasing version of stUSDT. Unlike the stUSDT balance, which increases as you receive staking rewards, the wstUSDT balance stays the same while the stUSDT balance updates inside the wrapper. However, the exchange rate between wstUSDT and stUSDT will be adjusted accordingly.

المصدر Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) الموقع الرسمي