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سعر Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) المباشر لليوم هو USD 1.054 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WSTUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Staked USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21M - تغيير سعر Wrapped Staked USDT خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Staked USDT (WSTUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Staked USDT مقابل USD هو $ -0.000998530234719 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Staked USDT مقابل USD هو $ +0.0276595950 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Staked USDT مقابل USD هو $ +0.0183273736 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Staked USDT مقابل USD هو $ +0.0038615813612594 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000998530234719 -0.09% 30 يوم $ +0.0276595950 +2.62% 60 يوم $ +0.0183273736 +1.74% 90 يوم $ +0.0038615813612594 +0.37%

تحليل سعر Wrapped Staked USDT (WSTUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Staked USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 24 ساعة مرتفع $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 عالية طوال الوقت $ 9.29$ 9.29 $ 9.29 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) +0.09%

معلومات سوق Wrapped Staked USDT (WSTUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: