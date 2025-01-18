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سعر Wrapped Staked LINK (WSTLINK) المباشر لليوم هو USD 24.15 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WSTLINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Staked LINK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 169.19 - تغيير سعر Wrapped Staked LINK خلال اليوم هو +3.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Staked LINK (WSTLINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ +0.90966 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ -3.8112588150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ +9.4726732800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ +11.786018574252272 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.90966 +3.91% 30 يوم $ -3.8112588150 -15.78% 60 يوم $ +9.4726732800 +39.22% 90 يوم $ +11.786018574252272 +95.33%

تحليل سعر Wrapped Staked LINK (WSTLINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Staked LINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 23.13$ 23.13 $ 23.13 24 ساعة مرتفع $ 24.2$ 24.2 $ 24.2 عالية طوال الوقت $ 31.42$ 31.42 $ 31.42 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +3.91% تغير السعر (7 أيام) +14.01%

معلومات سوق Wrapped Staked LINK (WSTLINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: