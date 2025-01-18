شعار Wrapped Staked LINK

سعر Wrapped Staked LINK (WSTLINK)

USD

مخطط سعر Wrapped Staked LINK (WSTLINK) المباشر

$24.15
$24.15$24.15
+3.90%(1D)

سعر Wrapped Staked LINK (WSTLINK) لليوم

سعر Wrapped Staked LINK (WSTLINK) المباشر لليوم هو USD 24.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSTLINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Staked LINK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 169.19
- تغيير سعر Wrapped Staked LINK خلال اليوم هو +3.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WSTLINK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WSTLINK.

أداء سعر Wrapped Staked LINK (WSTLINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ +0.90966 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ -3.8112588150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ +9.4726732800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ +11.786018574252272 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.90966+3.91%
30 يوم$ -3.8112588150-15.78%
60 يوم$ +9.4726732800+39.22%
90 يوم$ +11.786018574252272+95.33%

تحليل سعر Wrapped Staked LINK (WSTLINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Staked LINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 23.13
$ 23.13$ 23.13

$ 24.2
$ 24.2$ 24.2

$ 31.42
$ 31.42$ 31.42

-0.04%

+3.91%

+14.01%

معلومات سوق Wrapped Staked LINK (WSTLINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 169.19
$ 169.19$ 169.19

0.00
0.00 0.00

ما هو Wrapped Staked LINK ( WSTLINK )

Wrapped Staked LINK is the wrapped version of stLINK.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Wrapped Staked LINK (WSTLINK)

مستند تقني
الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Wrapped Staked LINK (WSTLINK)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة WSTLINK إلى العملات المحلية

1 WSTLINK إلى AUD
A$38.8815
1 WSTLINK إلى GBP
19.803
1 WSTLINK إلى EUR
23.4255
1 WSTLINK إلى USD
$24.15
1 WSTLINK إلى MYR
RM108.675
1 WSTLINK إلى TRY
858.774
1 WSTLINK إلى JPY
¥3,771.0225
1 WSTLINK إلى RUB
2,475.375
1 WSTLINK إلى INR
2,091.1485
1 WSTLINK إلى IDR
Rp395,901.576
1 WSTLINK إلى PHP
1,411.326
1 WSTLINK إلى EGP
￡E.1,216.9185
1 WSTLINK إلى BRL
R$146.349
1 WSTLINK إلى CAD
C$34.776
1 WSTLINK إلى BDT
2,934.225
1 WSTLINK إلى NGN
37,616.7645
1 WSTLINK إلى UAH
1,016.9565
1 WSTLINK إلى VES
Bs1,304.1
1 WSTLINK إلى PKR
Rs6,732.537
1 WSTLINK إلى KZT
12,818.337
1 WSTLINK إلى THB
฿831.726
1 WSTLINK إلى TWD
NT$793.569
1 WSTLINK إلى CHF
Fr21.9765
1 WSTLINK إلى HKD
HK$187.887
1 WSTLINK إلى MAD
.د.م242.466