سعر Wrapped Staked LINK (WSTLINK)
سعر Wrapped Staked LINK (WSTLINK) المباشر لليوم هو USD 24.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSTLINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Staked LINK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 169.19
- تغيير سعر Wrapped Staked LINK خلال اليوم هو +3.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ +0.90966 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ -3.8112588150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ +9.4726732800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Staked LINK مقابل USD هو $ +11.786018574252272 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.90966
|+3.91%
|30 يوم
|$ -3.8112588150
|-15.78%
|60 يوم
|$ +9.4726732800
|+39.22%
|90 يوم
|$ +11.786018574252272
|+95.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Staked LINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+3.91%
+14.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped Staked LINK is the wrapped version of stLINK.
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