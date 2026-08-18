سعر Wrapped SOPH اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped SOPH (WSOPH) اليوم هو $ 0.00443672، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WSOPH الحالي إلى USD هو $ 0.00443672 لكل WSOPH.

يحتل Wrapped SOPH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 57,041، مع عرض متداول قدره 12.86M WSOPH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WSOPH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.050275، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00437646.

على المدى القصير، تحرك WSOPH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.04.

معلومات سوق Wrapped SOPH (WSOPH)

القيمة السوقية $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K الحجم (24 ساعة) $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K إمداد دورة التداول 12.86M 12.86M 12.86M إجمالي العرض 13,673,043.63073122 13,673,043.63073122 13,673,043.63073122

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped SOPH هي $ 57.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.04. العرض المتداول لـ WSOPH يبلغ 12.86M، مع إجمالي عرض 13673043.63073122. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.05K.