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سعر Wrapped SOPH المباشر اليوم هو 0.00443672 USD. القيمة السوقية لـ WSOPH هي 57,041 USD. تابع تحديثات أسعار WSOPH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Wrapped SOPH المباشر اليوم هو 0.00443672 USD. القيمة السوقية لـ WSOPH هي 57,041 USD. تابع تحديثات أسعار WSOPH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WSOPH

معلومات سعر WSOPH

ما هو WSOPH

اقتصاد توكن WSOPH

توقعات سعر WSOPH

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شعار Wrapped SOPH

سعر Wrapped SOPH (WSOPH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WSOPH إلى USD:

$0.00443672
$0.00443672$0.00443672
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Wrapped SOPH (WSOPH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:10:21 (UTC+8)

سعر Wrapped SOPH اليوم

السعر المباشر لمشروع Wrapped SOPH (WSOPH) اليوم هو $ 0.00443672، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WSOPH الحالي إلى USD هو $ 0.00443672 لكل WSOPH.

يحتل Wrapped SOPH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 57,041، مع عرض متداول قدره 12.86M WSOPH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WSOPH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.050275، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00437646.

على المدى القصير، تحرك WSOPH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.04.

معلومات سوق Wrapped SOPH (WSOPH)

$ 57.04K
$ 57.04K$ 57.04K

$ 9.04
$ 9.04$ 9.04

$ 57.05K
$ 57.05K$ 57.05K

12.86M
12.86M 12.86M

13,673,043.63073122
13,673,043.63073122 13,673,043.63073122

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped SOPH هي $ 57.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.04. العرض المتداول لـ WSOPH يبلغ 12.86M، مع إجمالي عرض 13673043.63073122. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.05K.

سجل سعر Wrapped SOPH بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.050275
$ 0.050275$ 0.050275

$ 0.00437646
$ 0.00437646$ 0.00437646

--

--

0.00%

0.00%

سجل سعر Wrapped SOPH (WSOPH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped SOPH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped SOPH مقابل USD هو $ -0.0000646004 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped SOPH مقابل USD هو $ -0.0007400741 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped SOPH مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0000646004-1.45%
60 يوم$ -0.0007400741-16.68%
90 يوم----

توقعات أسعار Wrapped SOPH

Wrapped SOPH (WSOPH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WSOPH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWrapped SOPH (WSOPH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped SOPH نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Wrapped SOPH الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WSOPH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Wrapped SOPH.

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الفئة :

Wrapped-Tokens

نبذة عن Wrapped SOPH

ما هو سعر التداول المباشر لـ Wrapped SOPH اليوم؟

يبلغ سعر تداول Wrapped SOPH الحالي $0.00443672، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ WSOPH؟

سجلت WSOPH حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر Wrapped SOPH اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت Wrapped SOPH تحركًا في السعر بنسبة --%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به Wrapped SOPH اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت Wrapped SOPH بين $0.0 و$0.0، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Wrapped SOPH

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:10:21 (UTC+8)

تحديثات Wrapped SOPH (WSOPH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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