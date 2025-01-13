سعر Wrapped Songbird (WSGB)
سعر Wrapped Songbird (WSGB) المباشر لليوم هو USD 0.00796312. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSGB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Songbird الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 651.10
- تغيير سعر Wrapped Songbird خلال اليوم هو -2.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Songbird مقابل USD هو $ -0.000237195802006336 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Songbird مقابل USD هو $ -0.0024140588 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Songbird مقابل USD هو $ +0.0031300691 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Songbird مقابل USD هو $ +0.001388532149046598 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000237195802006336
|-2.89%
|30 يوم
|$ -0.0024140588
|-30.31%
|60 يوم
|$ +0.0031300691
|+39.31%
|90 يوم
|$ +0.001388532149046598
|+21.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Songbird: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.91%
-2.89%
-13.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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