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سعر Wrapped Songbird (WSGB) المباشر لليوم هو USD 0.00796312 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WSGB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Songbird الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 651.10 - تغيير سعر Wrapped Songbird خلال اليوم هو -2.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Songbird (WSGB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Songbird مقابل USD هو $ -0.000237195802006336 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Songbird مقابل USD هو $ -0.0024140588 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Songbird مقابل USD هو $ +0.0031300691 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Songbird مقابل USD هو $ +0.001388532149046598 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000237195802006336 -2.89% 30 يوم $ -0.0024140588 -30.31% 60 يوم $ +0.0031300691 +39.31% 90 يوم $ +0.001388532149046598 +21.12%

تحليل سعر Wrapped Songbird (WSGB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Songbird: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00796628$ 0.00796628 $ 0.00796628 24 ساعة مرتفع $ 0.00838435$ 0.00838435 $ 0.00838435 عالية طوال الوقت $ 0.03036295$ 0.03036295 $ 0.03036295 تغير السعر (1 ساعة) -2.91% تغير السعر (1يوم) -2.89% تغير السعر (7 أيام) -13.54%

معلومات سوق Wrapped Songbird (WSGB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: