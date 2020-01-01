توكنوميكس Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL. الموقع الرسمي: https://reservoir.xyz/ اشتر WSRUSD الآن!

توكنوميكس Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M إجمالي العرض: $ 15.89M $ 15.89M $ 15.89M العرض المتداول: $ 15.89M $ 15.89M $ 15.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.024 $ 1.024 $ 1.024 السعر الحالي: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 معرفة المزيد عن سعر Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)

توكنوميكس Wrapped Savings rUSD (WSRUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WSRUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WSRUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WSRUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن WSRUSD!

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