سعر Wrapped Savings rUSD (WSRUSD)
سعر Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) المباشر لليوم هو USD 1.024. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.79M. يتم تحديث سعر WSRUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Savings rUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Wrapped Savings rUSD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.51M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WSRUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WSRUSD.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped Savings rUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Savings rUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Savings rUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Savings rUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Savings rUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WSRUSD والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WSRUSD إلى VND
₫26,946.56
|1 WSRUSD إلى AUD
A$1.56672
|1 WSRUSD إلى GBP
￡0.74752
|1 WSRUSD إلى EUR
€0.88064
|1 WSRUSD إلى USD
$1.024
|1 WSRUSD إلى MYR
RM4.34176
|1 WSRUSD إلى TRY
₺40.56064
|1 WSRUSD إلى JPY
¥148.25472
|1 WSRUSD إلى RUB
₽80.25088
|1 WSRUSD إلى INR
₹87.98208
|1 WSRUSD إلى IDR
Rp16,786.88256
|1 WSRUSD إلى KRW
₩1,391.29856
|1 WSRUSD إلى PHP
₱58.2144
|1 WSRUSD إلى EGP
￡E.51.24096
|1 WSRUSD إلى BRL
R$5.632
|1 WSRUSD إلى CAD
C$1.40288
|1 WSRUSD إلى BDT
৳125.14304
|1 WSRUSD إلى NGN
₦1,585.13152
|1 WSRUSD إلى UAH
₴42.72128
|1 WSRUSD إلى VES
Bs105.472
|1 WSRUSD إلى PKR
Rs291.56352
|1 WSRUSD إلى KZT
₸529.46944
|1 WSRUSD إلى THB
฿33.42336
|1 WSRUSD إلى TWD
NT$30.16704
|1 WSRUSD إلى AED
د.إ3.75808
|1 WSRUSD إلى CHF
Fr0.8192
|1 WSRUSD إلى HKD
HK$8.02816
|1 WSRUSD إلى MAD
.د.م9.30816
|1 WSRUSD إلى MXN
$19.48672
|1 WSRUSD إلى PLN
zł3.7376