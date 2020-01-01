توكنوميكس Wrapped SAFU (WSAFU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped SAFU (WSAFU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped SAFU (WSAFU) Safura is a decentralized protection protocol designed to cover Web3 users and projects from risks like exploits, cyberattacks, and smart contract vulnerabilities. Safura is a DeFi cover alternative for risk-sharing among members. It allows members to purchase various cover products to protect against risks. The $SAFU token is used within the protocol for risk sharing. Digital assets' value has increased to the trillions over the years. The Web3 economy has a lot of potential but in order for wider adoption, it needs to be safe. Currently, less than 1% of digital assets are covered. This presents a unique opportunity for cover to fill the gap. The implementation of cover will enhance community trust and protect against risks like exchange failures, cyber-attacks, and lost or stolen wallet keys. Safura will provide its own platform while embedding cover offerings on DEXes & wallet front-ends. Smart contract security shouldn't end with the audit report. Safura, a DAO founded by auditors and members of the AuditOne ecosystem, has forked a protocol for asset cover (a clean fork of Nexus Mutual with different parameters & tokenomics) which is being deployed on the Sonic blockchain. Community members can choose to have their funds protected with coverage, giving them peace of mind and protecting their assets from potential risks. Projects can purchase coverage to increase community trust, knowing they're protected against potential vulnerabilities. For AuditOne, it's about putting skin in the game and backing our audits with long-term security guarantees. الموقع الرسمي: https://www.safura.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.safura.io/ اشتر WSAFU الآن!

توكنوميكس Wrapped SAFU (WSAFU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped SAFU (WSAFU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.67K $ 32.67K $ 32.67K إجمالي العرض: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M العرض المتداول: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 32.67K $ 32.67K $ 32.67K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.060222 $ 0.060222 $ 0.060222 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00611137 $ 0.00611137 $ 0.00611137 السعر الحالي: $ 0.0098859 $ 0.0098859 $ 0.0098859 معرفة المزيد عن سعر Wrapped SAFU (WSAFU)

توكنوميكس Wrapped SAFU (WSAFU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped SAFU (WSAFU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WSAFU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WSAFU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WSAFU، استكشف السعر المباشر لتوكن WSAFU!

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