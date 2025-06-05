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سعر Wrapped SAFU (WSAFU) المباشر لليوم هو USD 0.02575085 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.90K . يتم تحديث سعر WSAFU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped SAFU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Wrapped SAFU خلال اليوم هو -1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.96M

أداء سعر Wrapped SAFU (WSAFU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped SAFU مقابل USD هو $ -0.00028065489588284 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped SAFU مقابل USD هو $ -0.0134140967 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped SAFU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped SAFU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00028065489588284 -1.07% 30 يوم $ -0.0134140967 -52.09% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped SAFU (WSAFU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped SAFU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02519228$ 0.02519228 $ 0.02519228 24 ساعة مرتفع $ 0.02658239$ 0.02658239 $ 0.02658239 عالية طوال الوقت $ 0.060222$ 0.060222 $ 0.060222 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -1.07% تغير السعر (7 أيام) -25.47%

معلومات سوق Wrapped SAFU (WSAFU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: