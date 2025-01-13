سعر Wrapped RUNI (WRUNI)
سعر Wrapped RUNI (WRUNI) المباشر لليوم هو USD 0.093949. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WRUNI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped RUNI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.87K
- تغيير سعر Wrapped RUNI خلال اليوم هو -17.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped RUNI مقابل USD هو $ -0.01970695214079104 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped RUNI مقابل USD هو $ -0.0463178998 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped RUNI مقابل USD هو $ -0.0536442401 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped RUNI مقابل USD هو $ -0.4301491053901606 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01970695214079104
|-17.33%
|30 يوم
|$ -0.0463178998
|-49.30%
|60 يوم
|$ -0.0536442401
|-57.09%
|90 يوم
|$ -0.4301491053901606
|-82.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped RUNI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-17.33%
-20.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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