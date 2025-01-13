احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WRUNI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WRUNI.

سعر Wrapped RUNI (WRUNI) المباشر لليوم هو USD 0.093949 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WRUNI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped RUNI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.87K - تغيير سعر Wrapped RUNI خلال اليوم هو -17.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped RUNI (WRUNI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped RUNI مقابل USD هو $ -0.01970695214079104 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped RUNI مقابل USD هو $ -0.0463178998 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped RUNI مقابل USD هو $ -0.0536442401 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped RUNI مقابل USD هو $ -0.4301491053901606 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01970695214079104 -17.33% 30 يوم $ -0.0463178998 -49.30% 60 يوم $ -0.0536442401 -57.09% 90 يوم $ -0.4301491053901606 -82.07%

تحليل سعر Wrapped RUNI (WRUNI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped RUNI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.093515$ 0.093515 $ 0.093515 24 ساعة مرتفع $ 0.114209$ 0.114209 $ 0.114209 عالية طوال الوقت $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -17.33% تغير السعر (7 أيام) -20.74%

معلومات سوق Wrapped RUNI (WRUNI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: